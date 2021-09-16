Курская область вошла в федеральную программу модернизации общественного транспорта
Заявка Курской области включает ремонт и восстановление инфраструктуры городского электротранспорта и обновление подвижного состава
Наряду с Курской областью, в программу вошли Алтайский, Красноярский, Пермский, Приморский края, Республика Башкортостан, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская и Челябинская области.
Единая комплексная программа по модернизации пассажирского транспорта общего пользования в российских регионах реализуется госкорпорацией «ВЭБ.РФ» при поддержке Минтранса и Минфина. Проект подразумевает строительство и реконструкцию более 1 тыс. километров трамвайных путей, обновление более 2 тыс. трамваев, более 500 электробусов. Общий объем инвестиций составляет порядка 350 млрд рублей.