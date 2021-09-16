Куряне дают наказы депутатам перед выборами

ТАКТ.Три дня оффлайн голосования и возможность реализовать своё избирательное право через Интернет-ресурсы. Курская область наряду с Москвой, Севастополем, Нижним Новгородом, Ярославлем, Мурманском и Ростовом-на-Дону вошла в число пилотных регионов, где голосование организовано посредством Всемирной сети. Открепительные удостоверения, от которых отказались еще несколько лет назад, также не пригодятся. Не будет и так называемого «Дня тишины». В какой из трёх дней куряне пойдут на участки, и воспользуются ли онлайн сервисами, определились не все. Опрос провел телеканал
«Я думаю, пойду в воскресение. – Почему такой выбор? - Я занята»
«Вы в какой день пойдёте? – А как буду свободен»
«Ну три дня. Или на участке или по интернету зарегистрироваться, досрочное голосование. – Как вы будете голосовать – Я, скорее всего, на участке. – В какой день? – Без понятия. Еще не решал. Как будет время, делать нечего будет – пойду. За три дня успею»
«17,18, 19 числа выборы будут. Мы можем прийти на свой участок и проголосовать – Вы в какой день поёдёте? – Мы, в выходной»
«В зависимости от того, какой это день недели. – Это Пт, Сб и Вс. – Тогда я бы пошла в пятницу. Зачем выходные тратить?
«Я по «Документ.Ру» буду голосовать. - То есть вы знаете, что и удалённо можно – Да. Я зафиксировался, всё и теперь там буду голосовать»
Но есть и те куряне, кто не доверяет технике в процессе голосования, и те, кто на выборы не пойдёт вообще.
«Совершенно однозначно: все, что касается подальше от цифровых тем лучше. Технологию проведения выборов предварительных, заочных, каких-то цифровых, удалённых – исключить полностью!»
«Вообще, не планирую участие принимать. И считаю, что это неэффективное мероприятие. Тратить на это время не буду – То есть не пойдёте на выборы? – Нет. Не пойду на выборы»
До открытия избирательных участков остался день, и кто-то из курян уже определил для себя в какую графу ставить «галочку», а кто-то со своим окончательным выбором определиться, еще не успел.
«Ну есть намётки, конечно. Я не хочу рекламы делать. Определение, по большому счёту, есть»
«Мы те, кто за молодёжь и за семьи. За молодые семьи, за детей. Мы за них»
«Мне понравились лозунги, которые на плакатах висели. Я ознакомилась с теми людьми, которые представляют эту партию, и вот за счет их изучения, я проголосую за эту партию»
«Еще надо посмотреть выступления. Хочу посмотреть, что б окончательно определиться. Я вот иногда смотрю. Такую ахинею, бывает, несут. Вот за тех уже явно не будем голосовать»
«Голосовать-то пойдёте? – Конечно – Определились за кого? – Нет. Нет еще. Это сложный выбор. Серьёзное всё-таки решение – А как будете для себя критерии определять за кого голосовать? – Ну, предвыборным обещаниям точно верить не станем. На то, что уже сделано, да. Или на то, что может быть продолжено. Вот начинали ж делать, значит, они могут продолжить же»
«Конечно определился. Естественно – Какие критерии для вас были важны в программах, выступлениях? – Что б, прежде всего, стабильная страна была. Чтобы социальные проблемы, которые у нас сейчас здесь вокруг обязательно решались. Есть такая партия, в которой уверен»
Независимо от результатов голосования, у курян есть определённые пожелания и наказы к депутатам, которым предстоит сформировать новую Госдуму.
«Выполнять свои предвыборные обещания»
«Побольше секций. Организация спортивных секций для детей. Побольше досуга детского. Потому что дети – это наше будущее»
«Мне кажется, извечная проблема дорог не решена. Я много лет прожила в Москве и выезжаешь за МКАД и там, в принципе, тоже с дорогами, как бы не очень. Также, я бы акцент сделала на какой-то просветительской деятельности, чтобы в моду входила книга, а не магазины красно-белого цвета»
«Нужно конкретное новаторство и эти идею нужно собирать именно из людей, но молодого поколения, тогда будет изменение, будет классно»
«Сдержать свои обещания. То, что они обещают перед выборами, чтобы это всё было сделано»
«Пусть обещанное всё исполнится».
Куряне дают наказы депутатам перед выборами
Независимо от результатов голосования, у курян есть определённые пожелания и наказы к депутатам, которым предстоит сформировать новую Госдуму