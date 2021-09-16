  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

17 сентября в Курской области прогнозируют заморозки и дожди

Днем по области ожидается до 13-18ºС тепла

Читайте также

На смену солнечным дням в Курскую область приходят дожди и заморозки. Уже ближайшей ночью синоптики прогнозируют до -2°С. Днем 17 сентября по области ожидается до 13-18ºС тепла. 

Ночью осадков не обещают, а днем пройдут кратковременные дожди. В течение дня ожидается переменная облачность. . 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области 13-летний школьник на мопеде столкнулся с ВАЗом

Куряне дают наказы депутатам перед выборами

Курская область вошла в федеральную программу модернизации общественного транспорта

Бригада врачей курской областной больницы доставила месячного младенца в московскую клинику

В Курской области пьяный водитель выронил своего пассажира и случайно задавил его

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске