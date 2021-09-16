17 сентября в Курской области прогнозируют заморозки и дожди

Днем по области ожидается до 13-18ºС тепла

На смену солнечным дням в Курскую область приходят дожди и заморозки. Уже ближайшей ночью синоптики прогнозируют до -2°С. Днем 17 сентября по области ожидается до 13-18ºС тепла.Ночью осадков не обещают, а днем пройдут кратковременные дожди. В течение дня ожидается переменная облачность. .