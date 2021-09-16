Лента новостей / В регионе Вчера, 18:02 17 сентября в Курской области прогнозируют заморозки и дожди Днем по области ожидается до 13-18ºС тепла Читайте также В Курской области прогнозируют дожди и заморозки Ночью в Курской области прогнозируют небольшие дожди На смену солнечным дням в Курскую область приходят дожди и заморозки. Уже ближайшей ночью синоптики прогнозируют до -2°С. Днем 17 сентября по области ожидается до 13-18ºС тепла. Ночью осадков не обещают, а днем пройдут кратковременные дожди. В течение дня ожидается переменная облачность. . +0 -0