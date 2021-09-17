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Лента новостей / В регионе

18 сентября в Курске ограничат движение автотранспорта по улице Литовской

Там будут демонтировать крупногабаритную рекламную конструкцию

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Завтра с 5 до 8 часов утра в Курске ограничат движение автотранспорта по улице Литовской - на участке от дома № 57-Г до дома № 63-В. Там будут демонтировать крупногабаритную рекламную конструкцию. 
На время проведения работ по демонтажу рекламной конструкции движение автотранспорта от площади Добролюбова в сторону Сумского моста будет осуществляться по улицам Малиновой и Нижней Луговой. 
На участке от дома 57-Г до пересечения улиц Литовской и Малиновой, движение автотранспорта от дома 2-Е на улице Литовской будет осуществляться по улице 2-й Прогонной, через Даньшинский мост по улицам 3-й и 2-й Кожевенной с выездом на улицу Малых.
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