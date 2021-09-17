Туристы смогут посетить карьер, промышленную площадку и пообедать в столовой горняков. Им покажут историю развития месторождения и процесса изготовления продукции, в том числе с помощью VR-технологий

В Курской области на Михайловском ГОКе разработали три экскурсионных маршрута для взрослых и детей. Предприятие стало пилотом проекта промышленного туризма и уже готово принять первых туристов. В доступной форме им покажут историю развития месторождения и процесса изготовления продукции, в том числе с помощью VR-технологий. Туристы смогут посетить карьер, промышленную площадку и пообедать в столовой горняков.Старт проекту дали губернатор Роман Старовойт и управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.Варичева Антон Захаров. Вручили и первый паспорт промышленного туриста – им станет железногорский студент.Экскурсионные пакеты разрабатываются и на других предприятиях. В частности, принимать туристов планирует Курская АЭС, инжиниринговое предприятие «Совтест АТЕ», пивоваренная компания «Чешский лев», «Курскэнерго» и Курский электроаппаратный завод вместе с резидентами индустриального парка «Союз».