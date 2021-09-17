До конца года новое жилье получат еще 268 курян из 96 домов

Курская область досрочно завершит расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Список из 39 регионв опубликовал Фонд содействия реформированию ЖКХ. Областная программа расселения была рассчитана до 2025 года, но до 2023 года в Курской области расселят жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.По данным регионального комитета строительства, жильем планируется обеспечить 1 277 человек из 64 аварийных домов. Сейчас программа выполнена на треть: расселено 549 человек из 222 квартир. До конца года новое жилье получат еще 268 курян из 96 домов. Оставшихся 460 человек из 227 жилых помещений расселят досрочно, уже к 2023 году.Кроме того, в России в скором времени начнут переселять из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. После утверждения нормативных документов на федеральном уровне будет разработана адресная программа Курской области. В нее попадет 81 аварийный дом, где проживает почти 1,5 тысячи человек.