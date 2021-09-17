В Курском районе жители пытаются отстоять лес, переданный под ИЖС

ТАКТ.В селе Духовец Курского района противостояние местных жителей с теми, кто собирается ими стать, длится с 2015 года. Именно тогда, часть кадастровой земли была переведена из лесхоза под частные жилые застройки. Участки неоднократно перекупались. Суд признал первоначальные сделки по их передаче, и вырубку деревьев, противозаконными. Однако недавно, на отведенных под ИЖС сотках, снова закипела работа топором. Куряне забили тревогу, сообщает телеканал
Несколько дней назад, жители Сказочной улицы села Духовец, во время прогулок в лесном массиве, расположенном сразу за их участками, стали замечать срубленные деревья. Побеги молодых сосен, лип и дуба складируются в кучи, которые постоянно увеличиваются. Вырубать деревья пытались еще в 2015 году, при первой, так сказать, попытке вывести земли из ведомства лесного хозяйства. Под пилу попали более сорока стволов. Тогда же, были установлены столбы ЛЭП, ведущие к тем самым участкам и газораспределительный кран, пока недействующие. Прямо у полосы противопожарной опашки рядом с лесом. У местных есть своя версия, кто может за этим стоять.
Ольга Клевцова местный житель: «В этих всех делах были замешаны депутаты, как мы и предполагали. Потому что в большинстве своём обычные люди лес берегут, а случилось так, что депутаты своей наглостью захватили очень большое число территорий, перевели их в ИЖС»
Обнаружилось, что весной из земель федеральных, они снова были переведены в кадастр, как участки ИЖС на том же самом месте, но под другими номерами. Снова пошли суды.
Ольга Клевцова, местный житель: «Департамент лесного хозяйства подали исковые заявления, требования по распоряжению Минприродресурса. Ну, вот судебные разбирательства идут с мая».
С начала недели селяне видели рабочих, сперва в дневное время суток, затем всё чаще ночью, при свете фонарей. Потом они пропали. «Видимо их спугнули», - утверждают местные. Но затем, собственники данных площадей стали активно вступать в открытые конфронтации с жителями.
Александр Сибилёв, местный житель: «Сам лично депутат, которого упоминала Ольга, он уже поздно вечером, уже было темно. Он см тут производил какую-то вырубку. И, когда стали у него выяснять – «Кто вы?» - стал конфликтовать. Оскорблял нецензурной бранью»
Меж тем, пока Фемида решает, изымать ли участки обратно, они числятся частной собственностью. Кстати, на одном из них, уже успел вырасти деревянный сруб. Насколько законна постройка, жители не знают, но пытаются отстоять лес вместе с природоохранными ведомствами.
Ольга Клевцова, местный житель: «Да, лесники пока что на нашей стороне. Они по каждому звонку приезжают быстрее полиции, как бы лесничество содействует по мере возможного, но естественно в рамках закона. Потому что они тоже нас уверили, что тут очень много незаконных действий. И лесникам непонятно: почему есть решение? И сколько это будет продолжаться? Каждые два теперь будут появляться с новыми номерами участки? Это сущее безобразие!»
Потому и вышли с плакатами люди, что примечательно - в День лесника, чтобы попытаться снова защитить от вырубки флору леса и его фауну.
Анна Крыгина, местный житель: «В нашем лесу проживает очень много животных. Соседи видели косулю. Много зайцев, лис. Редкие виды птиц: удод, черные дрозды. Редкие насекомые, даже махаона видели. Хотелось бы, что б этот участок сохранил свою жизнедеятельность. Он и так уже окружен домами и дорогами со всех сторон»
На сходе граждан должны были присутствовать ответственные чиновники, которых тоже звали духовчане вместе с курскими журналистами. Но представители ведомств не приехали. Жители окрестных деревень надеются, что огласка ситуации в СМИ поможет быстро и позитивно её разрешить, если про гибнущий лес узнают «наверху».
В Курском районе жители пытаются отстоять лес, переданный под ИЖС
На сходе граждан должны были присутствовать ответственные чиновники, которых тоже звали духовчане вместе с курскими журналистами. Но представители ведомств не приехали