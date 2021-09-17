Пациентам оказывают все виды медпомощи

7-я поликлиника Курска продолжит принимать пациентов во время ремонта. Сейчас ремонт проводится в одной половине здания, а врачи принимают в другой. Пациентам оказывают все виды медпомощи.Капитальный ремонт в медучреждении начался в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.В поликлинике заменят инженерные сети – систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, изменится внутренняя отделка. На эти цели из федерального бюджета выделено 72 млн рублей. Планируется закупить новую мебель и медицинское оборудование – рентгеновский аппарат, флюорограф и маммограф.Специальные помещения выделят для хранилища медкарт и проведения диспансеризации. Будет разработана наглядная система навигации, чтобы пациенты могли легко ориентироваться в здании. Все это позволит сократить время посещения поликлиники.