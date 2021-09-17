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7-я поликлиника Курска продолжит принимать пациентов во время ремонта

Пациентам оказывают все виды медпомощи
7-я поликлиника Курска продолжит принимать пациентов во время ремонта

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7-я поликлиника Курска продолжит принимать пациентов во время ремонта. Сейчас ремонт проводится в одной половине здания, а врачи принимают в другой. Пациентам оказывают все виды медпомощи. 

Капитальный ремонт в медучреждении начался в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. 

В поликлинике заменят инженерные сети – систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, изменится внутренняя отделка. На эти цели из федерального бюджета выделено 72 млн рублей. Планируется закупить новую мебель и медицинское оборудование – рентгеновский аппарат, флюорограф и маммограф. 

Специальные помещения выделят для хранилища медкарт и проведения диспансеризации. Будет разработана наглядная система навигации, чтобы пациенты могли легко ориентироваться в здании. Все это позволит сократить время посещения поликлиники. 
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