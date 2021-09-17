  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Временно ввезенные в Курскую область автомобили необходимо вывезти до 30 сентября

Новое продление срока беспошлинного нахождения транспортных средств на территории ЕАЭС не планируется

Читайте также

Курская таможня напоминает иностранным гражданам: временно ввезенные на территорию Евразийского экономического союза до начала пандемии автомобили необходимо вывезти до 30 сентября. Из-за пандемии срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который истекал 1 марта 2020 года, неоднократно продлевался. Новое продление срока беспошлинного нахождения транспортных средств на территории ЕАЭС не планируется.

В случае невывоза в установленные сроки временно ввезенного иностранного транспортного средства, нарушителя ждет штраф, а в отношении такого транспортного средства взимаются таможенные пошлины и налоги. Их размер зависит от года выпуска, объема двигателя и стоимости автомобиля.

Также в Курской таможне поясняют, что с разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом временно ввезенного транспортного средства для личного пользования - иному лицу для вывоза, если декларант умер, тяжело болен или есть другие объективные причины.

Таможенное декларирование в целях вывоза с таможенной территории ЕАЭС осуществляется на основе пассажирской таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе, оформленной таможенным органом при временном ввозе транспортного средства на территорию Союза.

По вопросам, связанным с ввозом и вывозом транспортных средств для личного пользования, можно обратиться в отдел таможенных процедур и таможенного контроля Курской таможни по телефону (4712) 556589 и на таможенные посты: Курский (тел. (4712) 320259) и Орловский (тел: (4862) 726217).

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют сильные дожди и порывистый ветер

В Курской области для избирателей работают 1111 оффлайн-участков

7-я поликлиника Курска продолжит принимать пациентов во время ремонта

В Курске появились две новые пешеходные зоны

Пьяный житель Курской области украл из магазина 10 мобильных телефонов на 30 тысяч

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске