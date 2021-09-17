Временно ввезенные в Курскую область автомобили необходимо вывезти до 30 сентября

Новое продление срока беспошлинного нахождения транспортных средств на территории ЕАЭС не планируется

Курская таможня напоминает иностранным гражданам: временно ввезенные на территорию Евразийского экономического союза до начала пандемии автомобили необходимо вывезти до 30 сентября. Из-за пандемии срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который истекал 1 марта 2020 года, неоднократно продлевался. Новое продление срока беспошлинного нахождения транспортных средств на территории ЕАЭС не планируется.В случае невывоза в установленные сроки временно ввезенного иностранного транспортного средства, нарушителя ждет штраф, а в отношении такого транспортного средства взимаются таможенные пошлины и налоги. Их размер зависит от года выпуска, объема двигателя и стоимости автомобиля.Также в Курской таможне поясняют, что с разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования допускается передача декларантом временно ввезенного транспортного средства для личного пользования - иному лицу для вывоза, если декларант умер, тяжело болен или есть другие объективные причины.Таможенное декларирование в целях вывоза с таможенной территории ЕАЭС осуществляется на основе пассажирской таможенной декларации в виде документа на бумажном носителе, оформленной таможенным органом при временном ввозе транспортного средства на территорию Союза.По вопросам, связанным с ввозом и вывозом транспортных средств для личного пользования, можно обратиться в отдел таможенных процедур и таможенного контроля Курской таможни по телефону (4712) 556589 и на таможенные посты: Курский (тел. (4712) 320259) и Орловский (тел: (4862) 726217).