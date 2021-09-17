В Курске пенсионер на скутере столкнулся с автобусом

Авария произошла на проспекте Ленинского Комсомола

Днем 18 сентября, примерно в половину первого в Курске скутер столкнулся с автобусом. Авария произошла в районе дома № 95Б по проспекту Ленинского Комсомола. Как сообщили в ГИБДД, 65-летний пенсионер на скутере «Сим Орбит» ехал по проспекту Ленинского Комсомола со стороны Льговского ав сторону автодороги М2 «Крым». Двигаясь на запрещающий сигнал светофора, он допустил столкновение с автобусом «ПАЗ», за рулем которого был 53-летний водитель, который поворачивал налево. В результате ДТП водитель скутера получил ранения, его доставили в 4-ю горбольницу.