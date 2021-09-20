В Госдуму от Курской области прошли Екатерина Харченко и Ольга Германова

По предварительным итогам выборов депутатов Госдумы в Курской области наибольшее число голосов набрала партия ЕДИНАЯ РОССИЯ. На выборах депутатов Курской областной Думы седьмого созыва по единому округу наибольшее число голосов также у ЕДИНОЙ РОССИИ