В Госдуму от Курской области прошли Екатерина Харченко и Ольга Германова
По предварительным итогам выборов депутатов Госдумы в Курской области наибольшее число голосов набрала партия ЕДИНАЯ РОССИЯ. На выборах депутатов Курской областной Думы седьмого созыва по единому округу наибольшее число голосов также у ЕДИНОЙ РОССИИ
Активность избирателей, по данным регионального Избиркома, за три дня голосования составила 47,01%, включая граждан, которые воспользовались технологией дистанционного электронного голосования. В формате онлайн проголосовали 46 954 избирателя - это 92,83% от включенных в список ДЭГ.
«Выборы прошли организованно, в соответствии с избирательным законодательством. На всех избирательных участках региона выборы признаны состоявшимися, – отмечает председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика. – Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, волеизъявление избирателей и подведение результатов, не установлено».
По предварительным итогам выборов депутатов Госдумы в Курской области наибольшее число голосов набрала партия ЕДИНАЯ РОССИЯ - 43,48%. Далее идет КПРФ - 19,9%. У ЛДПР 10,67% голосов. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 8,04%, НОВЫЕ ЛЮДИ – 6,82%
Остальные партии не преодолели 5%-й барьер.
В Курском одномандатном избирательном округе №109 лидером стала Екатерина Харченко (ЕДИНАЯ РОССИЯ). Ее поддержали 33,03% избирателей.
В Сеймском одномандатном избирательном округе №110 наибольшее число голосов получила Ольга Германова (ЕДИНАЯ РОССИЯ) – за нее проголосовали 42,83 % избирателей.
На выборах депутатов Курской областной Думы седьмого созыва по единому округу наибольшее число голосов также у ЕДИНОЙ РОССИИ - 42,97 %. У КПРФ – 20,71%, ЛДПР набрала 11,71%, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ – 9,24%, НОВЫЕ ЛЮДИ – 7,18%, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 5,49%.
Из 23-х мандатов депутатов Курской областной Думы по одномандатным округам 20 получают кандидаты партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, два - кандидаты партии КПРФ, 1 - кандидат в порядке самовыдвижения:
На избирательных участках в дни голосования работали около 5 тысяч наблюдателей от партий, кандидатов и Общественной палаты Курской области, свыше 130 журналистов от 45 СМИ. Под видеонаблюдением находились 429 помещений для голосования и все 36 территориальных избиркомов. На остальных участках работали средства видеофиксации.
Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в разделе «Выборы и референдумы».