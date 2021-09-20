В Курске волонтера обокрал её подопечный
19-летний юноша украл у курянки ювелирные украшения на 243 тысячи рублей
Отрабатывая различные версии, оперативники пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен кто-то из знакомых курянки. Как выяснилось, женщина является волонтером и помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Среди таких горожан оказался 19-летний молодой человек, он был вхож в семью курянки.
Полицейские в течение суток установили его местонахождение и задержали. Юноша признался, что вынес чужие украшения, когда был в гостях у волонтера. Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
Молодой человек раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сооьщили в городском УМВД.