В Курске волонтера обокрал её подопечный

19-летний юноша украл у курянки ювелирные украшения на 243 тысячи рублей

У 34-летней жительницы Курска украли ювелирные украшения на 243 тысячи рублей. Женщина не сразу заметила пропажу дорогостоящих украшений, хранившихся в квартире. Несколько она находилась в отпуске за городом, и только потом обратилась в полицию. Все эти обстоятельства осложняли поиск злоумышленника. При осмотре места происшествия полицейские не обнаружили следов взлома.Отрабатывая различные версии, оперативники пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен кто-то из знакомых курянки. Как выяснилось, женщина является волонтером и помогает людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Среди таких горожан оказался 19-летний молодой человек, он был вхож в семью курянки.Полицейские в течение суток установили его местонахождение и задержали. Юноша признался, что вынес чужие украшения, когда был в гостях у волонтера. Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.Молодой человек раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сооьщили в городском УМВД.