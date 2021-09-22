23 сентября почти во всем Курске отключат холодную воду

Справки по телефону: 70-06-14

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ в четверг, 23 сентября с 9 утра до 5 вечера почти во всем Курске отключат холодную воду. Отключения затронут:- Железнодорожный округ;- Сеймский округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, улицы Прогонные, улицы Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшенские и Шоссейные переулки;- Центральный округ (включая Северо-Западный и Юго-Западный районы), кроме микрорайонов СХА и пр-та Победы.В Северо-западном районе на проспектах Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), на улицах Воробьева, Косухина, Мыльникова, на Майском бульваре (четные номера домов), в микрорайонах СХА и на проспекте Победы будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2 этажай).Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.