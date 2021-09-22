23 сентября почти во всем Курске отключат холодную воду
Справки по телефону: 70-06-14
- Железнодорожный округ;
- Сеймский округ: район КЗТЗ, Песковские улицы и переулки, улицы Прогонные, улицы Энгельса с прилегающими, Литовская с переулками, Даньшенские и Шоссейные переулки;
- Центральный округ (включая Северо-Западный и Юго-Западный районы), кроме микрорайонов СХА и пр-та Победы.
В Северо-западном районе на проспектах Энтузиастов (четные номера домов), Хрущева (нечетные номера домов), на улицах Воробьева, Косухина, Мыльникова, на Майском бульваре (четные номера домов), в микрорайонах СХА и на проспекте Победы будет снижено давление в сетях водопровода (подача воды не выше 1-2 этажай).
Курян просят сделать необходимый запас воды. Справки по телефону: 70-06-14.