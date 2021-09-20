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Курян просят поучаствовать в опросе о развитии городской маршрутной сети

Сейчас специалисты собирают данные, изучают пассажирские потоки и анализируют работу маршрутов
Курян просят поучаствовать в опросе о развитии городской маршрутной сети

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Комитет транспорта работает над развитием маршрутной сети Курской городской агломерации. Больше автобусов — только часть решения. Необходимо организовать выделенные полосы, чтобы транспорт не зависел от дорожной ситуации; проложить маршруты там, где они нужны пассажирам с учетом современной застройки и мест притяжения, выбрать наиболее оптимальный вид транспорта на каждом из направлений. Возможно, изменить направление движения, а где-то реконструировать или построить новые улицы. 

Сейчас специалисты собирают данные, изучают пассажирские потоки и анализируют работу маршрутов. Курян просят принять участие в опросе. Участникам предлагаются вопросы о доступности общественного транспорта, расписании и маршрутах. 
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