Курян просят поучаствовать в опросе о развитии городской маршрутной сети

Сейчас специалисты собирают данные, изучают пассажирские потоки и анализируют работу маршрутов
Комитет транспорта работает над развитием маршрутной сети Курской городской агломерации. Больше автобусов — только часть решения. Необходимо организовать выделенные полосы, чтобы транспорт не зависел от дорожной ситуации; проложить маршруты там, где они нужны пассажирам с учетом современной застройки и мест притяжения, выбрать наиболее оптимальный вид транспорта на каждом из направлений. Возможно, изменить направление движения, а где-то реконструировать или построить новые улицы.
Сейчас специалисты собирают данные, изучают пассажирские потоки и анализируют работу маршрутов. Курян просят принять участие в опросе
. Участникам предлагаются вопросы о доступности общественного транспорта, расписании и маршрутах.