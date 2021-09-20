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Михайловский ГОК открыл двери для туристов

Горно-обогатительный комбинат стал первым в Курской области предприятием, где будут проводить экскурсии для посетителей
Михайловский ГОК открыл двери для туристов

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Нажав на кнопку, «колесо промышленного туризма» торжественно запустили управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров и губернатор Роман Старовойт. Горно-обогатительный комбинат стал первым в Курской области предприятием, где будут проводить экскурсии для посетителей, сообщает телеканал ТАКТ.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: Я считаю, нам повезло. Мы сейчас стоим, по сути, на крупнейшем в мире месторождении железной руды. Курская магнитная аномалия – уникальное природное явление, а порой даже жители Курской области ни разу не видели и не знают, как это выглядит. Здорово, что сегодня в любом возрасте – наша молодёжь, средний возраст, пожилые, пенсионеры, у них появляется возможность безопасно, в современном формате ознакомиться с нашим уникальным природным явлением. А также посмотреть, как из безжизненного куска кварцита получаются окатыши, а дальше – машины, механизмы и то, чем мы с вами ежедневно пользуемся.

На Михайловском ГОКе разработали три туристических маршрута, один из них подойдёт и детям. В рамках каждого предусмотрено посещение музея истории комбината и южной смотровой площадки. Туристы смогут увидеть масштабную панораму карьера, понаблюдать за процессом добычи руды и сфотографироваться на фоне 130-тонного большегруза Белаз. Экскурсию уже можно заказать на сайте hochunamgok.ru. О безопасности туристов на комбинате тоже позаботились, а для детей даже приготовили специальный мультфильм на эту тему.

Антон Захаров, управляющий директор Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. Варичева: Обеспечение безопасности маршрутов – это была очень сложная работа. Здесь хочу высказать благодарность всему своему коллективу, ремонтным службам, которые готовили Белаз, который стоит на площадке, работникам управления, которые готовили площадку и сам карьер, работникам отдела окомкования, это реально был очень большой, очень ответственная работа.

Стоит отметить, посетители также познакомятся с выставкой «Где найти касатиков?», созданной при поддержке «Металлоинвеста» специально к запуску промышленного туризма. Необычная экспозиция располагается в Железногорском центре современного искусства «Цикорий», она посвящена городу и Михайловскому ГОКу имени Андрея Варичева.

Валерия Солодникова: Эта выставка рассказывает нам о счастье, о свободе, которая рождается в Железногорске. Мы, как художники, кураторы, задались вопросом «почему в Железногорске так хорошо?» и провели целое исследование, и поняли, что всё это железные руды и «касатики», которые, оказывается, жили в недрах земли и вырвались на свободу после первого взрыва, который произошёл на карьере. Они вырвались и начали нести свет и свободу.

Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям ООО «УК «Металлоинвест»: Ребята, побывав на комбинате, вдохновившись нашим большим карьером, нашим производством, по-моему, рассказали чудесную историю про «касатиков». Это те счастливые существа, которые живут, которые появляются, наверное, как раз, из карьера, и, которые наполняют радостью и счастьем жителей этого города, и, которые дают любому человеку возможность почувствовать себя счастливым. Такая творческая интерпретация этой истории сегодня нам всем созвучна и актуальна.

Кто проедет по туристическому маршруту МГОКа в числе первых – уже известно. Управляющий директор комбината Антон Захаров торжественно вручил паспорт промышленного туриста №1 и сертификат на посещение других предприятий компании Дмитрию Золотухину, студенту-отличнику Железногорского горно-металлургического колледжа.

Дмитрий Золотухин, студент ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»: Не буду говорить, что чувство гордости, но очень приятно было. Я слышал, что экскурсии начнутся с октября, где-нибудь в начале или середине октября буду использовать.

В Курской области планируют развивать промышленный туризм. Как отметил глава региона, скоро свои двери для посетителей откроют многие местные производства. Доступными также станут экскурсии на другие предприятия «Металлоинвеста», об этом сообщили в руководстве компании.
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