В Курской области в программу социальной газификации в этом году вошли более 800 домовладений

На реализацию программы в Курской области потребуется более 3 млрд рублей

В Курской области в программу социальной газификации в этом году вошли 827 домовладений. Всего в программу включено 4317 домов, на 2022 год - 3490.По результатам инвентаризации, проведенной специалистами АО «Газпром газораспределение Курск» совместно с органами местного самоуправления, в догазификации нуждаются более 33 тысяч домовладений. 32818 из них находятся на расстоянии до 200 метров до газораспределительной сети, 331 - свыше 200 метров. В первом случае затраты на газификацию одного дома составляют 95 тысяч рублей, во втором - 156 тысяч.На реализацию программы в Курской области потребуется более 3 млрд рублей.