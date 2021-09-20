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В Курской области в программу социальной газификации в этом году вошли более 800 домовладений

На реализацию программы в Курской области потребуется более 3 млрд рублей
В Курской области в программу социальной газификации в этом году вошли более 800 домовладений

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В Курской области в программу социальной газификации в этом году вошли 827 домовладений. Всего в программу включено 4317 домов, на 2022 год - 3490.

По результатам инвентаризации, проведенной специалистами АО «Газпром газораспределение Курск» совместно с органами местного самоуправления, в догазификации нуждаются более 33 тысяч домовладений. 32818 из них находятся на расстоянии до 200 метров до газораспределительной сети, 331 - свыше 200 метров. В первом случае затраты на газификацию одного дома составляют 95 тысяч рублей, во втором - 156 тысяч.

На реализацию программы в Курской области потребуется более 3 млрд рублей.
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