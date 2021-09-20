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В Курске горело общежитие КГУ. Пожар потушили сами студенты

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки

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В Курске горело общежитие КГУ. Пожар потушили сами студенты. 

Сообщение о задымлении в здании студенческого общежития на улице Сторожевой поступило в пожарную охрану накануне вечером. В момент возникновения задымления сработала пожарная сигнализация, дежурный по зданию провел обследование этажей. О происшествии сообщили студенты – они указали комнату. Сотрудник незамедлительно сообщил в пожарную охрану.  До прибытия спасателей студенты организовано покинули свои комнаты – на свежий воздух вышли более 400 человек.  Студенты самостоятельно справились и с источником задымления – они ликвидировали пожар с помощью огнетушителя. К счастью, никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. 
 
В результате возгорания закопчены потолок и стены, повреждены обои на площади 1 квадратный метр. Материальный ущерб устанавливается. 

Как уточнили в региональном МЧС, при осмотре места происшествия установлено, что предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.                
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