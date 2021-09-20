Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки

В Курске горело общежитие КГУ. Пожар потушили сами студенты.





Сообщение о задымлении в здании студенческого общежития на улице Сторожевой поступило в пожарную охрану накануне вечером. В момент возникновения задымления сработала пожарная сигнализация, дежурный по зданию провел обследование этажей. О происшествии сообщили студенты – они указали комнату. Сотрудник незамедлительно сообщил в пожарную охрану. До прибытия спасателей студенты организовано покинули свои комнаты – на свежий воздух вышли более 400 человек. Студенты самостоятельно справились и с источником задымления – они ликвидировали пожар с помощью огнетушителя. К счастью, никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

В результате возгорания закопчены потолок и стены, повреждены обои на площади 1 квадратный метр. Материальный ущерб устанавливается.



