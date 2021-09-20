В Курске «Киа» столкнулась с «Ниссаном». Пострадала автомобилистка

Авария произошла рядом с домом №19 по улице Заводской

В Курске 20 сентября «Киа» столкнулась с «Ниссаном». Пострадала автомобилистка.





Авария произошла днем, примерно в половину первого рядом с домом №19 по улице Заводской. Как сообщили в ГИБДД, 24-летняя девушка на «Киа Серато», ехала по улице Ольшанского со стороны улицы Энгельса в направлении улицы Дейнеки, и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан», под управлением 38-летнего водителя, который двигался со стороны улицы Сумская по улице Заводская в направлении улицы Комарова. В результате столкновения автомобилистка получила травмы.