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В Курске «Киа» столкнулась с «Ниссаном». Пострадала автомобилистка

Авария произошла рядом с домом №19 по улице Заводской

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В Курске 20 сентября «Киа» столкнулась с «Ниссаном». Пострадала автомобилистка.

Авария произошла днем, примерно в половину первого рядом с домом №19 по улице Заводской. Как сообщили в ГИБДД, 24-летняя девушка на «Киа Серато»,  ехала по улице Ольшанского со стороны улицы Энгельса в направлении улицы Дейнеки, и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан», под управлением 38-летнего водителя, который двигался со стороны улицы Сумская по улице Заводская в направлении улицы Комарова. В результате столкновения автомобилистка получила травмы.
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