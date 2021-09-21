В Курске поймали карманника, промышлявшего в маршрутках

"Трудился" вор на одном и том же маршруте

Курские полицейские задержали вора-карманника. Он промышлял в маршрутках.Сначала в августе о пропаже кошелька с деньгами и ювелирными украшениями в полицию сообщила 24-летняя горожанка. В тот день она сняла золотые серьги и положила в портмоне, но после поездки домой на автобусе не нашла его в сумке.Транспорт не был оборудован камерами, как и объекты вблизи остановок по пути. Девушка не обращала внимание на других пассажиров и не смогла описать тех, кто с ней ехал. Это осложняло установление злоумышленника.Вскоре в дежурную часть поступило еще одно заявление - от 25-летней девушки, у которой на том же маршруте похитили смартфон стоимостью порядка 70 тысяч рублей. Курянка проехала три остановки днем и наблюдала за пассажирами. В полициию девушка примерно описала нескольких людей, с которыми она ехала в салоне. Направление движения пассажиров удалось отследить, и один из них попал под подозрение. На следующий день оперативники уголовного розыска установили его личность и задержали.32-летний ранее судимый житель Курска сознался в кражах. После удачного первого преступления на второе он решился спустя пару недель. Каждый раз он пользовался, тем, что пассажиры в спешке не закрывали сумки и не чувствовали, как мужчина забирает их вещи. Похитив ценности он просто выходил на своей остановке.В рамках уголовного дела по краже он обязался возместить ущерб каждой потерпевшей. Полицейские выясняют были ли другие потерпевшие от действий карманника.