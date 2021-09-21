В Курске поймали карманника, промышлявшего в маршрутках
"Трудился" вор на одном и том же маршруте
Сначала в августе о пропаже кошелька с деньгами и ювелирными украшениями в полицию сообщила 24-летняя горожанка. В тот день она сняла золотые серьги и положила в портмоне, но после поездки домой на автобусе не нашла его в сумке.
Транспорт не был оборудован камерами, как и объекты вблизи остановок по пути. Девушка не обращала внимание на других пассажиров и не смогла описать тех, кто с ней ехал. Это осложняло установление злоумышленника.
Вскоре в дежурную часть поступило еще одно заявление - от 25-летней девушки, у которой на том же маршруте похитили смартфон стоимостью порядка 70 тысяч рублей. Курянка проехала три остановки днем и наблюдала за пассажирами. В полициию девушка примерно описала нескольких людей, с которыми она ехала в салоне. Направление движения пассажиров удалось отследить, и один из них попал под подозрение. На следующий день оперативники уголовного розыска установили его личность и задержали.
32-летний ранее судимый житель Курска сознался в кражах. После удачного первого преступления на второе он решился спустя пару недель. Каждый раз он пользовался, тем, что пассажиры в спешке не закрывали сумки и не чувствовали, как мужчина забирает их вещи. Похитив ценности он просто выходил на своей остановке.
В рамках уголовного дела по краже он обязался возместить ущерб каждой потерпевшей. Полицейские выясняют были ли другие потерпевшие от действий карманника.