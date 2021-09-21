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В Курскую областную Думу седьмого созыва по партийным спискам в прошли все шесть партий

31 мандат из 45 получает «Единая Россия»
В Курскую областную Думу седьмого созыва по партийным спискам в прошли все шесть партий

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В Курскую областную Думу седьмого созыва по партийным спискам в прошли все шесть партий, участвовавшие в выборах, сообщает региональный Избирком. 11 мандатов получает «Единая Россия», 5 – КПРФ, по 2 – ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» и по одному «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

По одномандатным округам 20 из 23 мандатов – у «Единой России», 2 – у КПРФ и по одному округу победу одержал самовыдвиженец.

Таким образом, 31 мандат из 45 получает «Единая Россия» (в прошлом созыве было 34 мандата), на два места больше по сравнению с прошлым у КПРФ  – 7, по 2 кресла будет у ЛДПР (а в прошлом созыве было 4) и «Справедливой России – За правду» (у них был 1). По одному — «Новые люди» и «Партия пенсионеров» и один самовыдвиженец.
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