В Курске отменили ограничения по африканской чуме свиней

В начале сентября продукция свиноводства с геномом АЧС поступила из соседнего региона в одну из торговых сетей Курска

В Курске после проведения всех необходимых мероприятий отменили ограничения по африканской чуме свиней.В начале сентября продукция свиноводства с геномом АЧС поступила из соседнего региона в распределительный центр розничной торговой сети в Курске. После проведенных лабораторных исследований региональное управление ветеринарии оперативно приняли необходимые меры, было уничтожено порядка 950 кг инфицированной и подозрительной мясной продукции.Свиноводческим предприятиям направили письма об усилении мер биологической безопасности и выполнении регионального плана профилактики АЧС.Несмотря на отмену ограничений, городская станция по борьбе с болезнями животных напоминает курянам о необходимости регистрации своих животных для предотвращения развития и распространения особо опасных болезней.В случае заболевания или падежа животных следует незамедлительно обращаться в лечебно-профилактические отделы по округам:- в Центральном округе - ул. Бойцов 9-й Дивизии, 126А, тел. 52-14-57;- в Сеймском округе - 2-й Шоссейный пер., 15, тел. 35-00-84;- в Железнодорожном округе - ул. Дубровинского, 54А, тел. 34-41-14.