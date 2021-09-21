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Лента новостей / В регионе

В Курске отменили ограничения по африканской чуме свиней

В начале сентября продукция свиноводства с геномом АЧС поступила из соседнего региона в одну из торговых сетей Курска
В Курске отменили ограничения по африканской чуме свиней

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В Курске после проведения всех необходимых мероприятий отменили ограничения по африканской чуме свиней. 

В начале сентября продукция свиноводства с геномом АЧС поступила из соседнего региона в распределительный центр розничной торговой сети в Курске. После проведенных лабораторных исследований региональное управление ветеринарии оперативно приняли необходимые меры, было уничтожено порядка 950 кг инфицированной и подозрительной мясной продукции.

Свиноводческим предприятиям направили письма об усилении мер биологической безопасности и выполнении регионального плана профилактики АЧС.

Несмотря на отмену ограничений, городская станция по борьбе с болезнями животных напоминает курянам о необходимости регистрации своих животных для предотвращения развития и распространения особо опасных болезней.

В случае заболевания или падежа животных следует незамедлительно обращаться в лечебно-профилактические отделы по округам:

- в Центральном округе - ул. Бойцов 9-й Дивизии, 126А, тел. 52-14-57;
- в Сеймском округе - 2-й Шоссейный пер., 15, тел. 35-00-84;
- в Железнодорожном округе - ул. Дубровинского, 54А, тел. 34-41-14.

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