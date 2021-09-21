В Курске на ряд городских маршрутов пустят дополнительные автобусы
По вечерам в выходные дни и в будни
Дополнительные автобусы пустят на маршруты:
№ 91 «Онкоцентр-Магистр-п.Северный»;
№ 93 «Пр-т Н. Плевицкой-Косухина-Запольная-Косухина-пр-т Н. Плевицкой;
№ 275 «Пр-т Плевицкой-Клыкова-Бойцов 9 дивизии-Полет»;
№ 245 «КЗТЗ-Обл. больница — ул. Ильича (по ул. 1-я, 3-я Щигровским);
№ 202 «Малышева-Полет»;
№ 81 «Клыкова-Аэропорт»;
№ 48 «пос. Северный – Волокно»;
№ 88 «Моква – ТЦ «Метро» - ул. Смородиновая»;
№ 208 «Волокно – Ж/Д вокзал».
По маршруту № 273 «пос. Северный – Волокно» вместо двух микроавтобусов на линию выйдут два автобуса большой вместимости «Вектор-Некст». Работать они будут до 23 часов.
Также в департаменте пассажирского транспорта подчеркнули, что со следующей недели в вечернее время увеличат количество автобусов, работающих ежедневно.