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В Курске на ряд городских маршрутов пустят дополнительные автобусы

По вечерам в выходные дни и в будни
В Курске на ряд городских маршрутов пустят дополнительные автобусы

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В курском дептрансе, по итогам специального мониторинга общественного транспорта, пересмотрели график движения автобусов. В результате решено, что в выходные дни с 9 до 10 вечера на линии будет работать не менее 76 единиц пассажирского транспорта, что на 21% больше чем в обычном режиме «выходного дня», с 10 до 11 – 34 единицы пассажирского транспорта вместо запланированных 26 единиц.

Дополнительные автобусы пустят на маршруты:

№ 91 «Онкоцентр-Магистр-п.Северный»;

№ 93 «Пр-т Н. Плевицкой-Косухина-Запольная-Косухина-пр-т Н. Плевицкой;

№ 275 «Пр-т Плевицкой-Клыкова-Бойцов 9 дивизии-Полет»;

№ 245 «КЗТЗ-Обл. больница — ул. Ильича (по ул. 1-я, 3-я Щигровским);

№ 202 «Малышева-Полет»;

№ 81 «Клыкова-Аэропорт»;

№ 48 «пос. Северный – Волокно»;

№ 88 «Моква – ТЦ «Метро» - ул. Смородиновая»;

№ 208 «Волокно – Ж/Д вокзал».

По маршруту № 273 «пос. Северный – Волокно» вместо двух микроавтобусов на линию выйдут два автобуса большой вместимости «Вектор-Некст». Работать они будут до 23 часов.

Также в департаменте пассажирского транспорта подчеркнули, что со следующей недели в вечернее время увеличат количество автобусов, работающих ежедневно.

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