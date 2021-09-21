Каждое утро возникает проблема: родители подъезжают на автомобилях и оставляют их надолго. Это создает сложности для остальных автомобилистов

Возле курских школ и детсадов устанавливают знаки «Остановка запрещена». Обследование подъездных путей к образовательным учреждениям проводят сотрудники горадминистрации. По утрам и вечерам возле учебных заведений достаточно интенсивное автомобильное движение. И каждое утро возникает проблема: родители подъезжают на автомобилях и оставляют их надолго. Это создает сложности для остальных автомобилистов. Такая ситуация, например, возле детского сада № 11, возле 58-й, 57-й, 60-й и 55-й школ. После установки знаков, которые ограничивают остановку или высадку пассажиров, проблемы не будет. То есть родители подвезли детей, высадили и поехали дальше, резюмировали в мэрии.