На губернаторской планерке обсудили начало отопительного сезона в Курской области

ТАКТ.Несмотря на ночные бдения, связанные с выборами, оперативное совещание при губернаторе начинается вовремя. То есть утром. Традиционно Роман Старовойт вручает награды тем, чей вклад в развитие региона признан значительным. Так, медали за заслуги перед Курской областью первой степени получили Василий Золотарев, профессор кафедры теории и истории права КГУ, а также Людмила Положенцева - экс-председатель областного комитета финансов. Медаль за заслуги третьей степени вручена Максиму Мамзурину, депутату Курской областной Думы. Также присвоено почетное звание почетного работника органов государственной власти и местного самоуправления региона Александру Уколову, первому заместителю областного комитета образования, сообщает телеканал
Далее – обсуждение насущных вопросов. Губернатор и его заместители подвели итоги рабочих визитов в регион ряда федеральных чиновников. Первыми область посетили представители федерального рабочего агентства. Они приняли участие в открытии нескольких дорожных объектов и дали добро на реализацию новых проектов.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Основная задача перед нами стоит – сделать так, чтобы до 2024 года все федеральные автомобильные дороги были доведены до 4 полос движения с осевым барьерным ограждением. И на территории населенных пунктов установить освещение. Задача колоссальная, сложная. Но мы понимаем, что в большинстве своем она будет выполнена»
Оценили высокие гости также успехи региона в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Так, Курская область входит в 10-ку лидеров. Это позволяет региону получать дополнительное финансирование и выполнять больший объем работ. Уже до конца этого года, убежден губернатор, удастся построить половину дорожных объектов, которыми изначально планировалось заниматься лишь в 2022. Далее Роман Старовойт и его профильный заместитель рассказали о высокой оценке, которую за подготовку к отопительному сезону поставил Курской области замминистра строительства и ЖКХ. Также глава регион назвал результативным визит министра труда и социальной защиты.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Мы обсудили вопросы занятости, трудоустройства на территории Курской области. Особенно остро этот вопрос стоит и существенным образом влияет на развитие инвестиционных проектов. Решения были приняты»
Насколько успешно область подготовилась к зиме, куряне могут оценить уже в ближайшие дни. Принято решение начать отопительный сезон. Правда, поэтапно.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Мы видим нестабильная какая погода. Конец прошлой недели – дожди, холодный ветер. И было много жалоб от курян на холодную температуру в жилых помещениях. Поэтому дал уже с сегодняшнего дня начать периодическое протапливание социальных объектов»
Поручение принято к исполнению, доложил профильный заместитель. Главам муниципалитетов рекомендовано с сегодняшнего дня начать подачу тепла в объекты социальной сферы. Таковых более трех тысяч.
Алексей Дедов, заместитель губернатора Курской области:
«По многоквартирным домам мы будем смотреть дальше на развитие погодных условий, ожидается, что на следующей неделе будет уже потепление, но, в то же время, как вы и сказали, мы с 24 сентября мы готовы будем запускать уже и дома»
В ходе совещание его участники уделили внимание также здравоохранению. Как и прогнозировалось, в сентябре напомнит о себе коронавирус. Если в начале месяца свободных коек было 240, то сейчас их 116.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
«К сожалению, сейчас болеют и детишки. Заболеваемость на ковид уже носит семейный характер. То есть если кто-то заболевает ковидом дома, то болеют уже и родители и дети»
Залог безопасности – вакцинация, напомнил замгубернатора Андрей Белостоцкий. Также сообщил, что Минздрав ввел новую шкалу измерений. Если раньше от регионов требовалось привить 60% населения, то сейчас уже 80. Таким образом, Курская область выполнила план лишь на 54%.
В конце оперативного совещания традиционно был заслушан доклад руководителя Центра управления регионом. Михаил Шумаков сообщил о многочисленных жалобах, поступающих от дачников города Курска.
Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом:
«На портал «Действуем вместе» поступает довольно большое количество обращений, которые касаются… от собственников участков СНТ «Лавсан»… там просят убрать разделители полосы на объездной дороге в районе поворота на конечную остановку. Маршрутный автобус 150 там ходит. И вернуть поворот, потому что им неудобно осуществлять там выход из автобуса и добираться до своих территорий»
Губернатор прокомментировал ситуацию. Но вряд ли его слова порадуют дачников.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Осевое барьерное ограждение устанавливается для безопасности. В том числе и пешеходов. Я понимаю, что появляется необходимость перепробега. Где-то километр, где-то два, где-то, может быть, даже три. Но если на автомобильной дороге с 4-мя полосами движения у нас будут через каждые 500 метров выезды, в обе стороны, то это будет просто грош цена всем капиталовложениям в инфраструктуру безопасности»
Руководитель ЦУР также проинформировал губернатора о просьбе жителей микрорайона КЗТЗ в Курске и деревни Духовец защитить деревья от вырубки.
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