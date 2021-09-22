Лента новостей / В регионе Сегодня, 09:43 Отопление подключено в 44 курских школах и 64 детских садах Работа по подключению отопления ведется поэтапно и находится на особом контроле в мэрии Читайте также В курские школы и детсады начали подключать отопление В детских садах Курска, где работают дежурные группы, отопление отключать не будут В курские школы и детские сады продолжает поступать тепло. Работа по подключению отопления ведется поэтапно и находится на особом контроле, отмечают в мэрии. На сегодня отопление подключено в 44 курских школах и 64 детских садах. +0 -0