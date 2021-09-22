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Отопление подключено в 44 курских школах и 64 детских садах

Работа по подключению отопления ведется поэтапно и находится на особом контроле в мэрии

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В курские школы и детские сады продолжает поступать тепло. Работа по подключению отопления ведется поэтапно и находится на особом контроле, отмечают в мэрии. 
На сегодня отопление подключено в 44 курских школах и 64 детских садах.
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