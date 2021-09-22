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Лента новостей / В регионе

В Курской области завершилось действие особого противопожарного режима

Из основных послаблений – снятие запрета на разведение открытого огня

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В Курской области завершилось действие особого противопожарного режима, который действовал с 14 июля. Соответствующее постановление подписано в региональной администрации. Такое решение принято в связи с погодными условиями и установившимся на всей территории региона первым классом пожарной опасности. 
 
Из основных послаблений, которые связаны с отменой особого режима – снятие запрета на разведение открытого огня. Однако при этом все равно необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, напоминают в МЧС.
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