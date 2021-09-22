В Курской области ищут автомобилиста, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

Авария произошла 21 сентября примерно в 23 часа 25 минут на 8 километре автодороги «Курчатов-с. Мосолово»

В Курчатовском районе Курской области автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Авария произошла 21 сентября примерно в 23 часа 25 минут на 8 километре автодороги «Курчатов-с. Мосолово».Ни водителя, ни автомобиль, на котором он передвигался установить пока не удалось. Учточняется, что он ехал со стороны Курчатова в направлении села Мосолово. 39-летний пешеход шел по краю проезжей части дороги по ходу движения автомобиля. Мужчина получил травмы.Свидетелей и очевидцев этой аварии, а также всех, кто располагает какой-нибудь информацией по данному факту, просят сообщить в отдел ГИБДД «Курчатовский» по телефону дежурной части: 8(47131) 4-23-02.