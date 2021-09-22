Курские таможенники изъяли у украинца 44 кг автомобильных запчастей
Суд постановил конфисковать товар
Товар изъяли, а в отношении гражданина Украины по факту недекларирования товара, подлежащего декларированию, возбудили дело об административном правонарушении. Стоимость 77 крестовин карданных валов для малотоннажных автомобилей Mercedes и Volkswagen эксперты оценили в 104 тысячи рублей.
Сейчас постановление Суджанского районного суда Курской области вступило в законную силу. Конфискованный товар обращен в федеральную собственность и передан в подразделение Росимущества, сообщила начальник отделения распоряжение имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Галина Рукавицына.