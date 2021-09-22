Курские таможенники изъяли у украинца 44 кг автомобильных запчастей

Суд постановил конфисковать товар

В конце прошлого года сотрудники таможенного поста МАПП Суджа при осмотре прибывшего с Украины грузового автомобиля обнаружили 44 кг автомобильных запчастей. Они были спрятаны в инструментальном ящике кабины тягача. Водитель заверял, что крестовины он купил для личных нужд в Харькове, а отправляясь в поездку в Россию, забыл выложить товар из автомобиля.Товар изъяли, а в отношении гражданина Украины по факту недекларирования товара, подлежащего декларированию, возбудили дело об административном правонарушении. Стоимость 77 крестовин карданных валов для малотоннажных автомобилей Mercedes и Volkswagen эксперты оценили в 104 тысячи рублей.Сейчас постановление Суджанского районного суда Курской области вступило в законную силу. Конфискованный товар обращен в федеральную собственность и передан в подразделение Росимущества, сообщила начальник отделения распоряжение имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Галина Рукавицына.