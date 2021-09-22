Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» в Курской области пройдет с ограничениями

Вернее, традиционного крестного хода не будет. Святыню после богослужения в храме Коренной пустыни перевезут на автомобиле в Знаменский собор Курска

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной пройдет 25 сентября с ограничениями. Вернее, традиционного крестного хода не будет. Как сообщили в областной администрации, святыню после богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни перевезут на автомобиле в Знаменский собор Курска. Здесь тоже пройдет торжественный молебен.Полностью программа мероприятий, посвященных переносу иконы выглядит так:Местечко Свобода Золотухинского района:9:00–11:00 Митрополит Курский и Рыльский Герман с духовенством Курской епархии проведет литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы11:00–11:15 Состоится молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной об избавлении от эпидемии города и страны11:30–12:30 Переезд митрополита Курского и Рыльского Германа в сопровождении священнослужителей епархии с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска в сопровождении экипажа ГИБДДВ Курске в 14 часов состоится молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной в Знаменском соборе.