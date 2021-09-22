  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» в Курской области пройдет с ограничениями

Вернее, традиционного крестного хода не будет. Святыню после богослужения в храме Коренной пустыни перевезут на автомобиле в Знаменский собор Курска
Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» в Курской области пройдет с ограничениями

Читайте также

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе традиционный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной пройдет 25 сентября с ограничениями. Вернее, традиционного крестного хода не будет. Как сообщили в областной администрации, святыню после богослужения в храме Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни перевезут на автомобиле в Знаменский собор Курска. Здесь тоже пройдет торжественный молебен.

Полностью программа мероприятий, посвященных переносу иконы выглядит так:

Местечко Свобода Золотухинского района:

9:00–11:00 Митрополит Курский и Рыльский Герман с духовенством Курской епархии проведет литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы

11:00–11:15 Состоится молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной об избавлении от эпидемии города и страны

11:30–12:30 Переезд митрополита Курского и Рыльского Германа в сопровождении священнослужителей епархии с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска в сопровождении экипажа ГИБДД

В Курске в 14 часов состоится молебен перед иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной в Знаменском соборе.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области 23 сентября прогнозируют туман и умеренные дожди

В Курске проверили безопасность перевозки детей

В Курске проведут консультативный прием детей врачи из РДКБ

Под Курском строят новый интернат для престарелых

В Курской области Михайловский ГОК начнёт принимать первых туристов с 1 октября

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске