Житель Курской области может лишиться свободы на 8 лет за то, что пытался помешать драке

Железногорец решил вмешаться в уличный конфликт. Другой его остановил ударом в челюсть

В Железногорске в городскую поликлинику поступил молодой человек с переломом челюсти. К установлению обстоятельств случившегося подключились полицейские.В ходе просмотра видео с камер наблюдения, стражи правопорядка установили, что подозреваемый и потерпевший до дня преступления были не знакомы, но встретились в развлекательном заведении. Ночью, одновременно выйдя на улицу, они увидели компанию, в которой происходит конфликт. Один из них хотел вмешаться, другой попытался остановить его, вытянул перед ним руку и попросил не участвовать в драке. Игнорируя просьбу и пытаясь пройти, юноша ударил другого по руке. Тот оказался крайне недоволен и, посчитав этот жест внезапным нападением, ударил незнакомца в голову. Парень был пьяным и от нанесённой травмы не смог устоять на ногах.В результате он получил травмы, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью. Это преступление, предусмотренное ч. 1. ст. 111 УК РФ, добавляют в региональном УМВД. В итоге 24-летний подозреваемый может лишиться свободы на срок до 8 лет.Расследование уголовного дела окончено и в ближайшее время материалы направят в суд.