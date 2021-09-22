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Лента новостей / В регионе

В Курскую область поступило более 16 тысяч доз «Спутника V»

Ранее федеральный оперштаб по коронавирусу увеличил план по вакцинации до 80%

В Курскую область поступило более 16 тысяч доз «Спутника V»

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В Курскую область поступила очередная партия «Спутника V» - 16 тысяч 200 доз. Вакцину уже распределяют между прививочными пунктами. 

По последним данным оперштаба, первым компонентом вакцины в регионе привито 391 222 человека, что составляет почти 60% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Полный курс вакцинации прошли 371 810 курян.

Ранее федеральный оперштаб по коронавирусу увеличил план по вакцинации для всех регионов. Теперь необходимо привить не менее 80% взрослого населения, в Курской области это более 712 тысяч человек. Также Минздрав разрешил вакцинироваться «Спутником V» беременным с 22 недели. 

Записаться на прививку, напомним, можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Без предварительной записи вакцинируют в пунктах в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева. Мобильный пункт вакцинации на Театральной площади закрылся

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