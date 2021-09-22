В Курскую область поступило более 16 тысяч доз «Спутника V»
Ранее федеральный оперштаб по коронавирусу увеличил план по вакцинации до 80%
По последним данным оперштаба, первым компонентом вакцины в регионе привито 391 222 человека, что составляет почти 60% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Полный курс вакцинации прошли 371 810 курян.
Ранее федеральный оперштаб по коронавирусу увеличил план по вакцинации для всех регионов. Теперь необходимо привить не менее 80% взрослого населения, в Курской области это более 712 тысяч человек. Также Минздрав разрешил вакцинироваться «Спутником V» беременным с 22 недели.
Записаться на прививку, напомним, можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Без предварительной записи вакцинируют в пунктах в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева. Мобильный пункт вакцинации на Театральной площади закрылся.