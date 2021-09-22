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В Курской области семья с двумя детьми чуть не отравилась угарным газом

ЧП произошло во Льгове. Предварительная причина – неисправность вентиляционных систем
В Курской области семья с двумя детьми чуть не отравилась угарным газом

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В Курской области семья из пяти человек чуть не отравилась угарным газом. Двое из пострадавших – дети. ЧП произошло сегодня во Льгове.  

Спасателей вызвали родственники, которые не смогли дозвониться до родных. К моменту прибытия спасателей и скорой помощи трое взрослых были без сознания. Пострадавших оперативно доставили в местную поликлинику. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. 

Предварительная причина – отравление угарным газом вследствие неисправности вентиляционных систем.

Как отмечается, в регионе началась подготовка к сезонной операции «Отопление». Списки граждан группы риска корректируют. Далее их дома проверят спасатели и уточнят списки жителей, нуждающихся в переселении на зиму.

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