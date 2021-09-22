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В Курской области Михайловский ГОК начнёт принимать первых туристов с 1 октября

Заявки на проведение экскурсий начнут принимать с 1 октября
В Курской области Михайловский ГОК начнёт принимать первых туристов с 1 октября

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В Курской области Михайловский ГОК начнёт принимать первых туристов с 1 октября. Экскурсии ориентированы на разных посетителей - от школьников с 12 лет до специалистов. Длительность маршрутов – от 2 до 3,5 часа. Гостей познакомят с передовыми технологиями отрасли и принципами «зелёной» металлургии. Еще одна цель проекта - популяризовать рабочие профессии.

Туристы смогут увидеть высокотехнологичное производство, смотровую площадку карьера, посетить фабрику по окатыванию и обжигу железной руды, а также музей МГОКа. Можно также сфотографироваться со 130-тонным БелАЗом. Посещение центра современного искусства «Цикорий» - тоже часть экскурсии.

Заявки на проведение экскурсий начнут принимать с 1 октября на сайте hochunamgok.ru. Там же можно узнать подробности о маршрутах и условиях посещения.
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