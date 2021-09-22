В Курской области Михайловский ГОК начнёт принимать первых туристов с 1 октября
Заявки на проведение экскурсий начнут принимать с 1 октября
Туристы смогут увидеть высокотехнологичное производство, смотровую площадку карьера, посетить фабрику по окатыванию и обжигу железной руды, а также музей МГОКа. Можно также сфотографироваться со 130-тонным БелАЗом. Посещение центра современного искусства «Цикорий» - тоже часть экскурсии.
Заявки на проведение экскурсий начнут принимать с 1 октября на сайте hochunamgok.ru. Там же можно узнать подробности о маршрутах и условиях посещения.