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25 сентября в Курске пройдёт первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Торговля развернётся с 8 утра во всех округах города
25 сентября в Курске пройдёт первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка

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В эту субботу, 25 сентября в Курске пройдёт первая в сезоне сельскохозяйственная ярмарка  «Осень - 2021». Торговля традиционно развернётся с 8 утра во всех округах города: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина». 

Свою продукцию привезут фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества и сельхозпредприятия из районов области. Куряне смогут приобрести без посредников картофель и другие овощи, зерно, сахар и другие продукты.

Следующая осенняя ярмарка намечена на 23 октября.

По вопросам организации ярмарок можно обращаться по телефонам: 70-10-63 и 51-25-42.

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