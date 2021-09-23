25 сентября в Курске пройдёт первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Торговля развернётся с 8 утра во всех округах города

В эту субботу, 25 сентября в Курске пройдёт первая в сезоне сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2021». Торговля традиционно развернётся с 8 утра во всех округах города: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».Свою продукцию привезут фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества и сельхозпредприятия из районов области. Куряне смогут приобрести без посредников картофель и другие овощи, зерно, сахар и другие продукты.Следующая осенняя ярмарка намечена на 23 октября.По вопросам организации ярмарок можно обращаться по телефонам: 70-10-63 и 51-25-42.