25 сентября в Курске пройдёт первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
Торговля развернётся с 8 утра во всех округах города
Свою продукцию привезут фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества и сельхозпредприятия из районов области. Куряне смогут приобрести без посредников картофель и другие овощи, зерно, сахар и другие продукты.
Следующая осенняя ярмарка намечена на 23 октября.
По вопросам организации ярмарок можно обращаться по телефонам: 70-10-63 и 51-25-42.