В Курске проведут консультативный прием детей врачи из РДКБ

5 специалистов будут принимать маленьких пациентов в течение двух дней

В поликлинике Курской областной детской клинической больницы врачи из Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова проведут консультативный прием детей. 5 специалистов будут принимать маленьких курян в течение двух дней. Они осмотрят более 300 детей из Курской области с различными патологиями. При необходимости пациентов госпитализируют в столичную клинику.Курск посетила и директор учреждения Елена Петряйкина. При участии врачей из РДКБ пройдет медицинская конференция. На конференции медики обсудят актуальные вопросы в сфере педиатрии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии и эндокринологии.В конференции примет участие и замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он сообщил, что у детей, которых ранее транспортировали в РДКБ санавиацией, сейчас отмечается положительная динамика.