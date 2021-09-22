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В Курске проведут консультативный прием детей врачи из РДКБ

5 специалистов будут принимать маленьких пациентов в течение двух дней
В Курске проведут консультативный прием детей врачи из РДКБ

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В поликлинике Курской областной детской клинической больницы врачи из Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова проведут консультативный прием детей. 5 специалистов будут принимать маленьких курян в течение двух дней. Они осмотрят более 300 детей из Курской области с различными патологиями. При необходимости пациентов госпитализируют в столичную клинику. 

Курск посетила и директор учреждения Елена Петряйкина. При участии врачей из РДКБ пройдет медицинская конференция. На конференции медики обсудят актуальные вопросы в сфере педиатрии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии и эндокринологии. 

В конференции примет участие и замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он сообщил, что у детей, которых ранее транспортировали в РДКБ санавиацией, сейчас отмечается положительная динамика.
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