В Курске проведут консультативный прием детей врачи из РДКБ
5 специалистов будут принимать маленьких пациентов в течение двух дней
Курск посетила и директор учреждения Елена Петряйкина. При участии врачей из РДКБ пройдет медицинская конференция. На конференции медики обсудят актуальные вопросы в сфере педиатрии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии и эндокринологии.
В конференции примет участие и замгубернатора Андрей Белостоцкий. Он сообщил, что у детей, которых ранее транспортировали в РДКБ санавиацией, сейчас отмечается положительная динамика.