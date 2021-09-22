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В Курске проверили безопасность перевозки детей

Очередной профилактический рейд прошёл возле детского сада №3
В Курске проверили безопасность перевозки детей

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Чтобы подобных ситуаций на дорогах было как можно меньше, а юные куряне были в полной безопасности, сотрудники ГИБДД напомнили родителям о важности использования специальных удерживающих устройств при поездках с маленькими пассажирами. Очередной профилактический рейд прошёл возле детского сада №3 в Курске, сообщает телеканал ТАКТ.

Ирина Карачевцева, заведующая детским садом №3:

- На протяжении многих лет наш детский сад сотрудничает с Госавтоинспекцией Курской области. В план работы нашего детского сада включены занятия по правилам дорожного движения, в том числе по правилам перевозки детей в автомашинах. Очень большое внимание мы уделяем на родительских собраниях именно этой теме.

Дорожные полицейские напомнили родителям, что перевозить маленьких детей в машине можно только в специальных креслах. Согласно статистике аварийности самое безопасное место для его установки - середина заднего сиденья, так как ребёнок будет защищен от боковых ударов в случае аварии. Светлана Ерофеева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Курской области:

- Согласно статье 12.23 ч. 3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Впрочем, как показали итоги рейда, большинство родителей замотивированы отнюдь не рублём, а желанием сохранить жизнь и здоровье собственных детей. Водители понимают, что дорога ошибок не прощает, и предпринять всё необходимое для безопасности собственного ребёнка – долг взрослого.

- Используете ли Вы детское кресло? – Да, конечно, всегда! – А нужно ли это? – Конечно, нужно. Его ж не просто так придумали. Специально, чтоб ребёнку, не дай Бог что, при ДТП смогло удержать.

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