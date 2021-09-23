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Курский Драмтеатр проведет экскурсии по закулисью

Первая экскурсия намечена уже на 5 октября
Курский Драмтеатр проведет экскурсии по закулисью

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Курский Драмтеатр проведет серию уникальных экскурсий «Мир закулисья». Это совместный проект с туристско-информационным центром Курской области.

Посетители смогут увидеть, как готовится спектакль от пьесы до премьеры: побывают в театральных цехах, узнают, как делаются костюмы и декорации, кто готовит реквизит и отвечает за эффекты на сцене. Экскурсии будут проводить помощник худрука Ольга Люстик и актёры.

Продолжительность экскурсии – 2 часа, стоимость участия для детей - 150 рублей, для взрослых – 200 рублей. Экскурсии будут проводиться один раз в неделю. Записаться можно через сообщения группы туристско-информационного центра в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8-952-493-52-82.

Первая экскурсия намечена уже на 5 октября. Начало в полдень. Количество мест ограничено!

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