Курский Драмтеатр проведет экскурсии по закулисью

Первая экскурсия намечена уже на 5 октября

Курский Драмтеатр проведет серию уникальных экскурсий «Мир закулисья». Это совместный проект с туристско-информационным центром Курской области.Посетители смогут увидеть, как готовится спектакль от пьесы до премьеры: побывают в театральных цехах, узнают, как делаются костюмы и декорации, кто готовит реквизит и отвечает за эффекты на сцене. Экскурсии будут проводить помощник худрука Ольга Люстик и актёры.Продолжительность экскурсии – 2 часа, стоимость участия для детей - 150 рублей, для взрослых – 200 рублей. Экскурсии будут проводиться один раз в неделю. Записаться можно через сообщения группы туристско-информационного центра в соцсети «ВКонтакте» или по телефону 8-952-493-52-82.Первая экскурсия намечена уже на 5 октября. Начало в полдень. Количество мест ограничено!