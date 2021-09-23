  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курских автомобилистов предупреждают о миграции лосей

За сбитого лося придется возмещать ущерб - 80 тысяч рублей

Читайте также

Автомобилистов предупреждают, что в Курской области началась миграция лосей. Животных можно встретить не только в лесах, но и в городском парке. В этот период лоси могут проявлять агрессию. Часто в период миграции животные выходят на оживленные трассы. В Курской области в этом году в ДТП погибло 3 лося – в Железногорском, Рыльском и Фатежском районах. 
И вот теперь самое главное - за сбитого лося придется возмещать ущерб, нанесенный государственному охотничьему фонду. Он составляет 80 тысяч рублей. Животное запрещено увозить с места аварии, поскольку это расценивается как браконьерство. Водителю в таком случае может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности. 
Водителей и охотников призывают быть бдительными и соблюдать безопасный скоростной режим на дорогах, особенно ночью.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

24 сентября в Курской области ожидается туман, сильные дожди и сильный ветер

Жителя Тульской области осудили за попытку дачи взятки сотруднику Курской таможни

Курские омбудсмены смогут оперативнее реагировать на обращения курян

24 сентября в Курске ограничат движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса

Под Курском «Лада Гранта» столкнулась с гужевой повозкой

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске