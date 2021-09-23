Курских автомобилистов предупреждают о миграции лосей

За сбитого лося придется возмещать ущерб - 80 тысяч рублей

Автомобилистов предупреждают, что в Курской области началась миграция лосей. Животных можно встретить не только в лесах, но и в городском парке. В этот период лоси могут проявлять агрессию. Часто в период миграции животные выходят на оживленные трассы. В Курской области в этом году в ДТП погибло 3 лося – в Железногорском, Рыльском и Фатежском районах.

И вот теперь самое главное - за сбитого лося придется возмещать ущерб, нанесенный государственному охотничьему фонду. Он составляет 80 тысяч рублей. Животное запрещено увозить с места аварии, поскольку это расценивается как браконьерство. Водителю в таком случае может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.

Водителей и охотников призывают быть бдительными и соблюдать безопасный скоростной режим на дорогах, особенно ночью.