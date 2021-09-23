В Курске до 1 ноября отремонтируют улицу Привокзальную

Одновременно с Привокзальной специалисты отремонтируют прилегающую улицу Рышковскую

В Курске приступили к ремонту улицы Привокзальной на участке от улицы Рышковской до улицы Прилужной. Протяженность участка - 1,5 км.

В работах задействовано 12 человек и 6 единиц техники. Дорога была сильно разбита, так как вблизи расположены промышленные предприятия и идет большой поток грузового транспорта. Пока дожди, рабочие выполняют фрезерование, а с наступлением благоприятных погодных условий приступят к асфальтированию. После укладки асфальта дорожники установят дорожные знаков и нанесут разметку. Одновременно с Привокзальной специалисты отремонтируют прилегающую улицу Рышковскую - от курян поступило много жалоб на ее состояние.

Завершить все работы планируют к 1 ноября.