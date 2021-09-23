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В Курске до 1 ноября отремонтируют улицу Привокзальную

Одновременно с Привокзальной специалисты отремонтируют прилегающую улицу Рышковскую

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В Курске приступили к ремонту улицы Привокзальной на участке от улицы Рышковской до улицы Прилужной. Протяженность участка - 1,5 км. 
В работах задействовано 12 человек и 6 единиц техники. Дорога была сильно разбита, так как вблизи расположены промышленные предприятия и идет большой поток грузового транспорта. Пока дожди, рабочие выполняют фрезерование, а с наступлением благоприятных погодных условий приступят к асфальтированию. После укладки асфальта дорожники установят дорожные знаков и нанесут разметку. Одновременно с Привокзальной специалисты отремонтируют прилегающую улицу Рышковскую - от курян поступило много жалоб на ее состояние. 
Завершить все работы планируют к 1 ноября.
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