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Администрация Курска опубликовала список аварийных домов, которые расселят в ближайшие пять лет

В этом году новое жилье получат жители дома №15 по улице Сумская, последними в 2026 году в новые квартиры переедут жители домов № 34 по улице Юности и № 71/15 по улице Карла Маркса
Администрация Курска опубликовала список аварийных домов, которые расселят в ближайшие пять лет

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В Курске утвердили муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Программа рассчитана на 2021-2026 годы. Новое жилье получат 844 человека. В перечень вошли 26 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. 

В этом году ключи от квартир получат жители дома №15 по улице Сумская. 

В следующем году расселят проживающих по адресам ул. Можаевская, 13а/2, ул. Горького, 26, ул. К.Либкнехта, 47а, ул. Дзержинского, 41, ул. Республиканская, 42А и ул. Обоянская, 24. 

На 2023 год запланировано переселение с адресов ул. Западный парк, 8, ул. Можаевская, 13а/1, ул. Ухтомского, 36, ул. 3-я Песковская, 28 и ул. Белинского, 20Б. 

2024 год: 
- ул. Бочарова, 23а, ул. Чистая, 10, ст. Рышково д.2, ул. К.Маркса, 77/6, пр.Магистральный, 13 д.6, ул. Павлуновского, 71А, ул. Менделеева, 2/7 

2025 год: 
- ул. Резиновая, 6, пер. 14-й Степной, 24-26, ул. Гайдара, 23А, пер.3-й Промышленный, 2, ул. Призаводская, 11В 

И в 2026 году в новые квартиры переедут жители домов № 34 по улице Юности и № 71/15 по улице Карла Маркса. 


Программу реализуют за счет средств городского бюджета. На эти цели выделили более 815 млн рублей. 
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