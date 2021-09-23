Администрация Курска опубликовала список аварийных домов, которые расселят в ближайшие пять лет

В этом году новое жилье получат жители дома №15 по улице Сумская, последними в 2026 году в новые квартиры переедут жители домов № 34 по улице Юности и № 71/15 по улице Карла Маркса