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В Курской области пожарные вызволили из запертой квартиры беспомощную пенсионерку

Она не отвечала на звонки. Внук, проживающий в Белгородской области, забеспокоился и приехал

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В Курской области пожарные вызволили из запертой квартиры 72-летнюю пенсионерку. 

Минувшей ночью в службу спасения Обоянского района обратился мужчина, который рассказал, что не может дозвониться до своей бабушки, проживающей в районном центре. На стук в двери она тоже не реагировала. Неделю назад у пожилой женщины уже были серьезные проблемы со здоровьем.

Мужчина проживает в Белгородской области. После тщетных попыток выйти на связь с родственницей, он экстренно приехал в Обоянь. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, в замочной скважине находился ключ.

На место вызова незамедлительно выехал дежурный караул 35 пожарной части Обоянского района. Спасатели пробрались в квартиру на втором этаже через окно с помощью трехколенной лестницы и впустили медиков. Как оказалось, пенсионерка из-за ухудшения состояния здоровья не могла двигаться. Пожарные помогли транспортировать женщину к карете скорой помощи.
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