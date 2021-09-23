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В Курске соцработник присвоила пенсию умершего подопечного

При жизни женщина ухаживала за пенсионером, а после его смерти оставила его банковскую карту себе
В Курске соцработник присвоила пенсию умершего подопечного

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Курские полицейские раскрыли кражу с карты умершего курянина. 60-летний пенсионер скончался в начале года, а в феврале с его счёта сняли очередную пенсию. По закону эти деньги должны были вернуться в бюджет государства, поэтому представители пенсионного фонда обратились в полицию. 

Как выяснили правоохранители, при жизни за мужчиной ухаживала социальный работник. У нее был доступ в квартиру курянина и к его банковской карте. При дальнейшей проверке оказалось, что женщина после смерти подопечного оставила его банковскую карту себе и сняла около 22 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Курянка уже дала признательные показания и пообещала возместить нанесённый государству ущерб. Тем не менее, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. За кражу женщина может лишиться свободы сроком до 6 лет.
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