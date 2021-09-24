Курские таможенники нашли в автобусе из Украины тайник с автомобильными запчастями
Нарушителю грозит крупный штраф или конфискация
Водитель рассказал, что запчасти он согласился доставить за вознаграждение в Москву. О том, что товар необходимо декларировать, якобы, не знал.
Товар изъяли и направили на экспертизу. По факту недекларирования товара возбудили дело об административном правонарушении.
Решение по делу вынесет суд. Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара или конфискация товара.