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Курские таможенники нашли в автобусе из Украины тайник с автомобильными запчастями

Нарушителю грозит крупный штраф или конфискация

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Курские таможенники в многостороннем автомобильном пункте пропуска Суджа нашли в автобусе, следовавшем из Украины, тайник с автомобильными запчастями. Рейсовый автобус ехал из Одесской области в Москву. Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс показал наличие подозрительной зоны в задней части автобуса. В ходе досмотра, проведенного совместно с сотрудниками погрануправления, в инструментальном отделении обнаружили три картонных коробки с запчастями для топливной аппаратуры. Всего 896 распылителей для форсунок.

Водитель рассказал, что запчасти он согласился доставить за вознаграждение в Москву. О том, что товар необходимо декларировать, якобы, не знал.

Товар изъяли и направили на экспертизу. По факту недекларирования товара возбудили дело об административном правонарушении.

Решение по делу вынесет суд. Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товара или конфискация товара.
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