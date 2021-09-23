Жителя Тульской области осудили за попытку дачи взятки сотруднику Курской таможни

Сначала он предложил взятку сотруднику таможенного поста, а потом и его начальнику

Суджанский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Тульской области. Мужчина признан виновным в попытке дать взятку сотруднику Курской таможни.В прошлом году, возвращаясь на родину, житель Тульской области пытался провезти в Россию без разрешительных документов коммерческую партию саженцев плодовых деревьев. Чтобы избежать составления протокола и добиться беспрепятственного пропуска автомобиля через границу, мужчина предложил сотруднику дежурной смены таможенного поста МАПП Суджа взятку - 100 долларов.Таможенник от денег отказался и сообщил об этом своему руководству. Взяткодателя задержалин с поличным при передаче денег. Однако он снова попытался откупиться и предложил взятку должностному лицу таможенного органа. А это уже более тяжкое уголовно наказуемое деяние, отмечают в пресс-службе Курской таможни.В итоге туляк попал под уголовное дело. Суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.