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Жителя Тульской области осудили за попытку дачи взятки сотруднику Курской таможни

Сначала он предложил взятку сотруднику таможенного поста, а потом и его начальнику

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Суджанский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Тульской области. Мужчина признан виновным в попытке дать взятку сотруднику Курской таможни. 

В прошлом году, возвращаясь на родину, житель Тульской области пытался провезти в Россию без разрешительных документов коммерческую партию саженцев плодовых деревьев. Чтобы избежать составления протокола и добиться беспрепятственного пропуска автомобиля через границу, мужчина предложил сотруднику дежурной смены таможенного поста МАПП Суджа взятку - 100 долларов.

Таможенник от денег отказался и сообщил об этом своему руководству. Взяткодателя задержалин с поличным при передаче денег. Однако он снова попытался откупиться и предложил взятку должностному лицу таможенного органа. А это уже более тяжкое уголовно наказуемое деяние, отмечают в пресс-службе Курской таможни. 

В итоге туляк попал под уголовное дело. Суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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