Из-за осенних ярмарок на некоторых улицах Курска перекроют движение

Нельзя будет проехать по улице Станционная, Менделеева и по площади имени Рокоссовского

25 сентября в Курске пройдут традиционные ярмарки «Осень-2021». Из-за этого на некоторых улицах временно перекроют движение для всех видов автотранспорта.Нельзя будет проехать по улице Станционная на участке от улицы Союзной до Республиканской; по улице Менделеева на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»). Недоступной в субботу для автомобилистов будет и площадь имени Рокоссовского.Водителям придется искать пути объезда с 6 утра до 5 вечера. 23 октября, когда состоится вторая осенняя ярмарка, на этих участках тоже будут перекрывать движение.