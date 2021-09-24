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Из-за осенних ярмарок на некоторых улицах Курска перекроют движение

Нельзя будет проехать по улице Станционная, Менделеева и по площади имени Рокоссовского 
Из-за осенних ярмарок на некоторых улицах Курска перекроют движение

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25 сентября в Курске пройдут традиционные ярмарки «Осень-2021». Из-за этого на некоторых улицах временно перекроют движение для всех видов автотранспорта. 

Нельзя будет проехать по улице Станционная на участке от улицы Союзной до Республиканской; по улице Менделеева на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»). Недоступной в субботу для автомобилистов будет и площадь имени Рокоссовского.

Водителям придется искать пути объезда с 6 утра до 5 вечера. 23 октября, когда состоится вторая осенняя ярмарка, на этих участках тоже будут перекрывать движение.  

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