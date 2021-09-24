На следующей неделе в Курске будут отключать свет

Отключения запланированы в двух округах, кроме Центрального

В связи с проведением плановых работ в электросетях на следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Отключения запланированы по следующим улицам города:





В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:





С 27 сентября по 01 октября с 9-00 до 15-30:





Велюровая

Тракторная

Сумская 5

Энгельса 105

Моковская 2,2а,2б,2в,2г

ПЛК 55, 57а, 59а

Широкая 1, 3, 5, 8

1-й Ольховский переулок 3, 5, 7

2-й Ольховский переулок 30





Телефон для справок: 32-32-15.





В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:





29 сентября с 13-30 до 16-30:





Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К





Телефон для справок: 26-32-10.





В Центральном округе тключений не запланировано.