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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в Курске будут отключать свет

Отключения запланированы в двух округах, кроме Центрального

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В связи с проведением плановых работ в электросетях на следующей неделе в Курске снова будут отключать электричество. Отключения запланированы по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 27 сентября по 01 октября с 9-00 до 15-30: 

Велюровая
Тракторная 
Сумская 5
Энгельса 105
Моковская 2,2а,2б,2в,2г
ПЛК 55, 57а, 59а
Широкая 1, 3, 5, 8
1-й Ольховский переулок 3, 5, 7
2-й Ольховский переулок 30 

Телефон для справок: 32-32-15.  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

29 сентября с 13-30 до 16-30: 

Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К

Телефон для справок: 26-32-10. 

В Центральном округе тключений не запланировано.
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