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На выходных в Курской области ГИБДД проведет сплошные проверки водителей на трезвость

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года.

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Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области. 

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность. 

Курян призывают не оставаться равнодушными и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 25 пьяных водителей, кроме этого 15 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё четверо водителей задержаны за повторное нарушение.
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