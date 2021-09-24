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Лента новостей / В регионе

В Курске за неделю оштрафовали пять нарушителей масочного режима в магазинах

Речь идет о продавцах 

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Сотрудники окружных администраций продолжают проводить рейды по соблюдению масочного режима в магазинах. С проверками рабочие группы наведываются в крупные торговые центры, небольшие магазины и предприятия сферы обслуживания.  

Так, в Железнодорожном округе с начала недели проверили 15 магазинов. В одном из них продавец работал без маски. В Центральном округе проверке подверглись 26 торговых точек. Нарушения выявлены в двух. Ещё два нарушителя попались в Сеймском округе, там ревизоры проверили 20 предприятий потребительской сферы. На всех нарушителей составили протоколы. 

Кстати, посетителям магазинов, не соблюдающим масочный режим, представители рабочих групп обычно делают замечания. Этой меры, чаще всего, достаточно. Протоколы составляют только в исключительных случаях, когда беседы не помогают.

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