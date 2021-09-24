Курские таможенники не пустили в страну россиянина с украинской картошкой
Картофель, лук, чеснок и куриные яйца житель Ямало-Ненецкого округа задекларировал, но санитарные документы не оформил
Меж тем, исходя из количества, сельхозпродукция не подпадает под категорию товаров для личного пользования. А потому ввоз ее без разрешительных документов запрещен. В итоге россиянину придется закупить запасы на родине - на него составили протокол об административном правонарушении, а овощи и яйца вернули обратно на Украину.
Справка Курской таможни:
Ввоз в Российскую Федерацию физическим лицом продуктов растительного происхождения в ручной клади и багаже разрешен при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает 5 килограммов и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем, а также цветами в количестве не более 3 букетов. В случае, если ввозимая в ручной клади и багаже подкарантинная продукция превышает указанные нормы, то ввоз такой продукции может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину и защите растений страны-экспортера.
При этом, ввоз продукции высокого фитосанитарного риска из Украины (происхождения Украины) на территорию Российской Федерации, а также следующей транзитом через Украину в Российскую Федерацию не зависимо от ее количества временно ограничен.