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Курские таможенники не пустили в страну россиянина с украинской картошкой

Картофель, лук, чеснок и куриные яйца житель Ямало-Ненецкого округа задекларировал, но санитарные документы не оформил

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Житель Ямало-Ненецкого округа вез домой из Украины картофель, лук, чеснок, фасоль и куриные яйца - всего более 42 кг продукции. На границе его автомобиль досмотрели курские таможенники. Как оказалось, мужчина товар задекларировал, но о документах, подтверждающих соблюдение фитосанитарных и ветеринарных правил, не позаботился. 

Меж тем, исходя из количества, сельхозпродукция не подпадает под категорию товаров для личного пользования. А потому ввоз ее без разрешительных документов запрещен. В итоге россиянину придется закупить запасы на родине - на него составили протокол об административном правонарушении, а овощи и яйца вернули обратно на Украину.

Справка Курской таможни:

Ввоз в Российскую Федерацию физическим лицом продуктов растительного происхождения в ручной клади и багаже разрешен при условии, что количество такой подкарантинной продукции не превышает 5 килограммов и она не является семенами (семенным материалом), посадочным материалом или картофелем, а также цветами в количестве не более 3 букетов. В случае, если ввозимая в ручной клади и багаже подкарантинная продукция превышает указанные нормы, то ввоз такой продукции может быть осуществлен только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину и защите растений страны-экспортера.

При этом, ввоз продукции высокого фитосанитарного риска из Украины (происхождения Украины) на территорию Российской Федерации, а также следующей транзитом через Украину в Российскую Федерацию не зависимо от ее количества временно ограничен.
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