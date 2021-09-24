Курские таможенники не пустили в страну россиянина с украинской картошкой

Картофель, лук, чеснок и куриные яйца житель Ямало-Ненецкого округа задекларировал, но санитарные документы не оформил

Житель Ямало-Ненецкого округа вез домой из Украины картофель, лук, чеснок, фасоль и куриные яйца - всего более 42 кг продукции. На границе его автомобиль досмотрели курские таможенники. Как оказалось, мужчина товар задекларировал, но о документах, подтверждающих соблюдение фитосанитарных и ветеринарных правил, не позаботился.Меж тем, исходя из количества, сельхозпродукция не подпадает под категорию товаров для личного пользования. А потому ввоз ее без разрешительных документов запрещен. В итоге россиянину придется закупить запасы на родине - на него составили протокол об административном правонарушении, а овощи и яйца вернули обратно на Украину.