В Курской области до 15 октября закроют все учреждения дополнительного образования

Что касается занятий в спортивных школах, то этот вопрос обсудят дополнительно

Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин на заседании оперштаба предложил закрыть в регионе до 15 октября все учреждения дополнительного образования. Как сообщил губернатор, это мера вынужденная и она уже согласована. Под запретом массовые мероприятия в учебных заведениях.Что касается занятий в спортивных школах, то этот вопрос обсудят дополнительно. Руководитель регионального комитета по физической культуре и спорту Алексей Петухов попросил не ограничивать занятия в спортшколах, поскольку такой перерыв для спортсменов весьма существенен, а в других регионах подобных ограничений нет и проводятся соревнования, в которых должны участвовать и наши атлеты.