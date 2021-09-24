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Лента новостей / В регионе

В Курской области до 15 октября закроют все учреждения дополнительного образования

Что касается занятий в спортивных школах, то этот вопрос обсудят дополнительно
В Курской области до 15 октября закроют все учреждения дополнительного образования

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Главный санитарный врач по Курской области Олег Климушин на заседании оперштаба предложил закрыть в регионе до 15 октября все учреждения дополнительного образования. Как сообщил губернатор, это мера вынужденная и она уже согласована. Под запретом массовые мероприятия в учебных заведениях. 

Что касается занятий в спортивных школах, то этот вопрос обсудят дополнительно. Руководитель регионального комитета по физической культуре и спорту Алексей Петухов попросил не ограничивать занятия в спортшколах, поскольку такой перерыв для спортсменов весьма существенен, а в других регионах подобных ограничений нет и проводятся соревнования, в которых должны участвовать и наши атлеты.
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