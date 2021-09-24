В Курской области до 15 октября закроют все учреждения дополнительного образования
Что касается занятий в спортивных школах, то этот вопрос обсудят дополнительно
Что касается занятий в спортивных школах, то этот вопрос обсудят дополнительно. Руководитель регионального комитета по физической культуре и спорту Алексей Петухов попросил не ограничивать занятия в спортшколах, поскольку такой перерыв для спортсменов весьма существенен, а в других регионах подобных ограничений нет и проводятся соревнования, в которых должны участвовать и наши атлеты.